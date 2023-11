Baschirotto: “Osimhen il più difficile da marcare, Lautaro il più forte”

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha consigliato di acquistarlo al fantacalcio durante una intervista a DAZN Talks. E ha parlato anche di Lautaro Martinez: "Consiglio di prendermi, io do sempre il massimo. In difesa ci diamo tutti da fare. L’attaccante più difficile da marcare è stato Osimhen, anche Lautaro, secondo me il più forte del campionato. Io mi trovo bene a quattro ma in carriera ho fatto anche la difesa a tre”.