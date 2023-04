Bastoni compie 24 anni, il messaggio di auguri da parte dell’Inter

il messaggio di auguri da parte dell'Inter per il difensore nerazzurro che oggi spegne 24 candeline

" Alessandro Bastoni oggi compie 24 anni! Il difensore nerazzurro, nato a Casalmaggiore (Cremona) il 13 aprile 1999 è arrivato all'Inter nell'estate del 2019 ed è alla sua quarta stagione in nerazzurro".

"Con la nostra maglia ha raccolto 151 presenze, 3 gol e 14 assist, l'ultimo per il gol di Barella nel successo dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica al termine del quale ha ritirato il premio come MVP. Ad Alessandro gli auguri di tutta la famiglia interista!". È il messaggio di auguri da parte dell'Inter per Alessandro Bastoni che oggi spegne 24 candeline.