"Con 246 presenze e 5 gol, ha scritto pagine indimenticabili in nerazzurro. Una storia che lo ha visto trionfare insieme ai suoi compagni in ben sette occasioni: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. In questa stagione ha collezionato complessivamente 45 presenze, impreziosite dalla rete messa a segno nella gara d’andata contro il Cagliari. Ad Alessandro gli auguri di tutta la famiglia interista!".