"Alessandro Bastoni ha ritirato il premio di migliore in campo. E non in uno stadio qualsiasi: all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, casa del Bayern Monaco, la squadra che fu di Franz Beckenbauer. L’accostamento alla leggenda tedesca non deve suonare blasfemo, serve come punto di riferimento per riassumere le qualità dell’interista. Come il Kaiser, Bastoni è un centauro, metà difensore e metà centrocampista e delle due metà non sai dire quale sia più utile alla squadra. Come il Kaiser, è molto più di un’alternativa all’impostazione dei centrocampisti: è la prima impostazione, lo vanno a cercare. Tutto passa da lui, come il primo bellissimo gol di Monaco (...). Del Kaiser ha anche la personalità forte che lo pone come riferimento per i compagni, non solo in campo".