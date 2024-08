Nella conferenza stampa post gara, Alessandro Bastoni ha analizzato il pari di Marassi: «Due gol così sono frutto del caso? È come se le stagioni non finissero mai, ci sono stagioni ravvicinate, chi va in Nazionale deve affrontare un certo sforzo, a livello fisico e mentale. Sicuramente nella prima partita si può perdere lucidità ma bisogna rimanere uniti e compatti. Marassi stadio ostico? Qui ci sono gare difficili, il pubblico ha un peso importante e la squadra ha giocatori di qualità. Anche l'anno scorso, nonostante il campionato fatto, qui abbiamo pareggiato. Non so se c'è una spiegazione se non il fatto che il Genoa ha fatto una buona prestazione», ha sottolineato.

«Differenza nella preparazione? Chiaramente anche noi dobbiamo abituarci al calendario infinito. Venti giorni di sosta non si possono definire vacanza. Si fa fatica a reggere dal punto di vista mentale. Andiamo incontro ad un calendario dal punto di vista folle, non sapremo quando finirà la stagione. Siamo qui per questo, siamo qui per giocarcela. Mani di Bisseck? Deve stare assolutamente tranquillo, sbagliamo tutti. Non è un problema. Fa strano perché l'anno scorso le altre squadre dovevano fare grandi sforzi per fare gol. Siamo alla prima partita, guardiamo avanti. Il bello del calcio è che arriva subito un'altra partita dopo una delusione. Andremo in campo ancora più avvelenati dopo questo pareggio. Abbiamo concesso due gol su errori nostri. C'è da mantenere grande equilibrio perché sarà una stagione lunga», ha aggiunto il difensore nerazzurro.