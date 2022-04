Bastoni festeggia la vittoria nel derby con il clean sheet: ‘The Wall’

Il difensore nerazzurro ha festeggiato con una foto insieme al suo amico Skriniar

Un altro motivo per vantarsi. AlessandroBastoniha celebrato la vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan e in particolare lo zero gol subiti nella gara contro i rossoneri. E così ha pubblicato in foto insieme al suo amico Skriniar. E lui stesso definisce la difesa nerazzurra The Wall.