Italia, Bastoni ha recuperato: si è allenato in partitella

Il giocatore era stato sostituito nella gara contro l'Atalanta per un affaticamento muscolare ma è tornato a disposizione del CT Spalletti

In vista della partita contro la Francia, l'Italia di Spalletti si è allenata a Coverciano. Nella partitella che si è giocata nel ritiro azzurro, segnala gol, c'era anche Alessandro Bastoni in una delle due squadre in campo. Questo significa che il calciatore dell'Inter si è allenato con il resto del gruppo.