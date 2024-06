"Confermato Di Lorenzo a destra, perché Spalletti crede in lui e non vuole perderlo psicologicamente, e con la coppia mancina Bastoni-Calafiori sempre in mezzo, novità Darmian a sinistra. Rispetto a Dimarco, più copertura. Dimarco è dato per recuperato ma quasi sicuramente andrà in panchina: fin qui non abbiamo visto quello dell’Inter, sono mancati spinta, incroci, tiri da fuori, un po’ di riposo forse gli farà bene.