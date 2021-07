Bastoni: “Tanta roba vincere scudetto ed Europeo in così poco tempo. I Mondiali? Prima…”

Il difensore nerazzurro è tornato nell'oratorio dove è cresciuto

Alessandro Bastoni ha fatto un bel regalo ai bambini di Piadena Drizzona. Il difensore nerazzurro, dopo il trionfo all'Europeo, è tornato nell'oratorio dove è cresciuto e ha spiazzato tutti con la sua presenza. "E’ stata tanta roba vincere uno scudetto e un Europeo in così poco tempo, nel giro di due mesi", esordisce il difensore.

"E’ stato veramente bello. Sono emozioni difficili da raccontare, forse devo rendermi ancora io per primo di che cosa abbiamo fatto. Che cosa hai detto quando Jorginho ha sbagliato il rigore? Siamo in oratorio, non si possono dire certe cose", ha risposto col sorriso Bastoni. "I Mondiali? Prima c’è lo scudetto con l’Inter e poi ci sono i Mondiali", le parole sono state riprese dalla Provincia di Cremona