Missione compiuta per il Bayern Monaco, che batte l'Augsburg nell'anticipo della ventottesima giornata di Bundesliga e si porta momentaneamente a +9 sul Bayer Leverkusen, avvicinandosi così verso il traguardo del titolo. 1-3 il risultato finale: padroni di casa in vantaggio alla mezz'ora con Giannoulis, pochi minuti più tardi ci pensa Musiala a riportare l'incontro in parità. Nella ripresa i bavaresi si portano avanti con il solito Kane, poi ci pensa Sane nel recupero a chiudere definitivamente i conti.

Un successo che non rende comunque felice Vincent Kompany: il tecnico belga, che per l'occasione ha ritrovato al centro della difesa Kim (in campo per tutta la durata dell'incontro), deve fare i conti con l'infortunio muscolare rimediato da Musiala, costretto a uscire a inizio ripresa. Le prime sensazioni sono tutt'altro che positive: sembra difficile ipotizzare una sua presenza contro l'Inter nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, in programma tra pochi giorni.