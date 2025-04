L'esterno offensivo francese, ancora alle prese con un problema a un piede, non sarà a disposizione di Kompany

Niente da fare per Kinglsey Coman: l'esterno offensivo del Bayern Monaco è ancora alle prese con un problema a un piede, e anche oggi si è allenato a parte. Il francese, quindi, salterà la sfida in programma domani contro l'Inter, andata dei quarti di finale di Champions League.

Un'altra tegola per il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany, che deve già fare i conti con una lista lunghissima di indisponibili: da Neuer a Upamecano, da Davies a Musiala. Di sicuro non il miglior modo possibile per presentarsi alla sfida contro i nerazzurri di Inzaghi.