Bayern Monaco con diversi infortunati verso l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter. Il Corriere dello Sport oggi ha ipotizzato il probabile undici per la sfida dopo le ultime prove di Kompany: "L’intensità con cui Kimmich si è allenato sull’esecuzione dei corner lascia supporre una nuova trappola contro l’Inter dopo quella che ha propiziato il 2-0 di Musiala per la Germania contro gli azzurri di Spalletti. Kimmich è uno specialista di calci piazzati. Un fotografo mercoledì lo ha scoperto a calciare con effetto dalla bandierina per scavalcare le sagome di giocatori appostati sul primo palo. Le foto sono uscite ieri sulla Bild, ma potrebbero essere una provocazione per mettere in ansia la difesa dell’Inter.