Il difensore nerazzurro torna ad allenarsi in gruppo dopo qualche apprensione per un affaticamento. Si allena a parte l'esterno che partirà comunque per Monaco

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 aprile 2025 (modifica il 7 aprile 2025 | 12:30)

Questa mattina l'Inter si allena prima della partenza per Monaco dove affronterà, nella gara valida per l'andata dei quarti di Champions League il Bayern Monaco. C'è anche Alessandro Bastoni ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni, come raccolto da FCINTER1908.IT. Nei giorni scorsi c'era stata un po' di apprensione per il difensore dovuta ad un affaticamento che lo aveva costretto a lasciare il campo anzitempo nella gara poi pareggiata contro il Parma.

In gruppo non ci sono gli infortunati Dumfries, Zielinski e Taremi. E manche anche Dimarco. L'esterno nerazzurro ha svolto ieri un personalizzato e anche oggi per lui è prevista una seduta personalizzata, ma partirà per Monaco insieme ai compagni.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviata alla Pinetina Sabine Bertagna)