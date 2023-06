Bild – Bayern, accordo raggiunto per Kim: al Napoli i 50 mln di euro della clausola

Secondo quanto riportano in Germania, Kim lascerà il Napoli per giocare nel Bayern Monaco: i tedeschi pagheranno la clausola

Kim al Bayern, per la stampa tedesca è cosa fatta. Scrive infatti Bild che il club bavarese e il difensore coreano del Napoli hanno raggiunto nei giorni scorsi, con un incontro tra dirigenti tedeschi e gli agenti del giocatore che in questi giorni è in patria per l'obbligo del servizio militare, un'intesa.