Ds Bayern: “Lewandowski ha rifiutato rinnovo e chiesto la cessione. Ma noi…”

Adesso è ufficiale: Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco. La conferma arriva dal ds dei bavaresi

Da tempo il 33enne attaccante polacco, in scadenza nel 2023, è accostato al Barcellona. "Ci ha detto che gli piacerebbe provare qualcosa di nuovo ma la nostra posizione non è cambiata - mette in chiaro Salihamidzic - Ha un contratto fino al 30 giugno 2023 e questo è un dato di fatto". Il ds del Bayern ha poi chiarito che non sono in corso trattative con altri club.