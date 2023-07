Bayern Monaco ancora a caccia di un portiere: proposto De Gea, i motivi del “no”

Il club bavarese, tuttavia, avrebbe scartato questa ipotesi per due motivi: in primis, l'alto ingaggio di De Gea. In secondo luogo, la sua non predisposizione a fare da riserva. Questo scenario, di fatto, blocca Sommer e le strategie di mercato dell'Inter, che punta sullo svizzero per regalare quanto prima un portiere affidabile a Inzaghi.