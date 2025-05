Il Bayern Monaco torna sul tetto di Germania: la squadra di Vincent Kompany vince la Bundesliga! Primo titolo in carriera per Harry Kane

Successo al primo colpo per Vincent Kompany, che si consola dall’eliminazione in Champions League contro l’Inter e da quella di dicembre in Coppa di Germania contro il solito Leverkusen con la Bundesliga, condotta in testa fin dalla prima giornata, e primo trofeo della carriera per Harry Kane, assoluto protagonista con 24 gol in 29 partite.