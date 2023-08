Daily Mail – Bayern Monaco, caccia al sostituto di Pavard: c’è l’ipotesi Kehrer

Il difensore tedesco del West Ham ha già lavorato con Tuchel per 2 anni e mezzo ai tempi del Paris Saint-Germain

Con Benjamin Pavard sempre più vicino all'Inter, il Bayern Monaco è a caccia di un sostituto per poter dare l'ok definitivo alla cessione del difensore francese.

L'ultimo nome emerso, secondo il Daily Mail, è quello di Thilo Kehrer del West Ham: tedesco, conoscitore della Bundesliga, anche lui in grado di giocare sia da terzino destro che da centrale e già agli ordini di Tuchel per 2 anni e mezzo ai tempi del Paris Saint-Germain. Un profilo che rispetterebbe in pieno le esigenze del club bavarese.