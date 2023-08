Sky DE – Pavard, dei dirigenti Bayern vogliono 40mln. Ma alla fine accetteranno offerta Inter

"Non c'è ancora l'accordo totale tra Bayern e Inter per Benjamin Pavard. Alcuni dirigenti del Bayern vogliono 40 milioni più bonus. L'offerta dell'Inter da lunedì vale 30 milioni più bonus. La tendenza attuale è che il Bayern accetti questa offerta, tuttavia il francese non ha ancora il via libera per partire finché il club non trova un sostituto adeguato", si legge.