Il Bayern Monaco conferma Tuchel. E torna l’ex Inter Rummenigge

Dopo la vittoria di sabato pomeriggio a Colonia (2-1) e l'undicesimo titolo consecutivo di campione tedesco, Tuchel aveva messo in dubbio la propria permanenza al Bayern esclamando: "All'inizio ci sono io". Una dichiarazione interpretata da alcuni media tedeschi come una possibile partenza prima della scadenza del suo contratto nell'estate del 2025. Per un nuovo inizio nella gestione del club, Hainer ha poi spiegato che l'ex presidente del consiglio di amministrazione dal 2002 al 2021, Karl-Heinz Rummenigge, che aveva ceduto il posto a Kahn nell'estate del 2021, entrerà a far parte del consiglio di sorveglianza del club, nella prossima riunione di martedì.