Curva Nord: “Grazie Inter, affossati i rivali a strisce. E ora festa comunque vada a Istanbul”

"Una stagione da incorniciare, una finale per festeggiare … GRAZIE INTER Alti e bassi, momenti difficili e grandi euforie, in una stagione da protagonisti, una grande stagione da … Inter !!! Dopo il ritardo in campionato accumulato prima della sosta per il mondiale (un po’ per merito della maggior regolarità degli altri e un po’ per demeriti nostri) ed i confronti avuti con la società, la ridefinizione degli obiettivi è stata chiara e comunque ambiziosa. Supercoppa, Coppa Italia, Qualificazione Champions ed arrivare più lontano possibile in Europa, questi i nuovi obiettivi promessi ad inizio anno".