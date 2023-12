Bazzani: “Inter, c’è la rabbia di volere a tutti i costi questo scudetto. Contro il Genoa…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha parlato dell'Inter che domani andrà a Marassi per sfidare il Genoa

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani ha parlato dell'Inter che domani andrà a Marassi per sfidare il Genoa. "L'Inter va in un campo difficile ma ha una forza e così tante soluzioni che ne riesce sempre a venire a capo".

"C'è un aspetto di campo, la squadra difende in maniera compatta e attacca allo stesso modo. Ci si muove in blocco, il Milan invece non copre il campo così. Poi c'è la consapevolezza, la rabbia di volere a tutti i costi questo Scudetto".