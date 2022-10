Inter, beata abbondanza: finalmente Inzaghi può scegliere. C’è un ‘nuovo’ simbolo

Ora Inzaghi ha l'imbarazzo della scelta per la sua Inter. Lautaro vola, Dzeko non sbaglia, Romelu ha entusiasmo e Correa voglia di dimostrare

Tornato Lukaku, ora Inzaghi ha l'imbarazzo della scelta per la sua Inter. Lautaro vola, Dzeko non sbaglia un colpo, Romelu ha entusiasmo e Correa voglia di dimostrare.

"Beata abbondanza, finalmente. Un lusso, di questi tempi, per Simone Inzaghi e la sua Inter, che negli ultimi due mesi ha dovuto chiedere gli straordinari ai suoi attaccanti, ricorrendo anche all’aiuto di un Primavera come Valentin Carboni. Ma il vento è cambiato e ora Inzaghi spera che possa soffiare fortissimo nella vela della sua squadra, chiamata a una rimonta non semplice, ma che tutti sentono di poter realizzare. Che non si vive solo di Lu-La era la certezza prima del via della stagione, ma il rientro di Lukaku ha contribuito a rinsaldare la convinzione nello spogliatoio nerazzurro. Romelu sposta sempre, nel bene e nel male. A settembre la sua assenza sembrava la chiave della crisi di risultati, ma ottobre ha confermato il trend della stagione passata: all’Inter, c’è vita anche senza Lukaku", sottolinea La Gazzetta dello Sport.