Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport per commentare il successo nerazzurro contro la Juventus: "Scudetto già in cassaforte? Un passo importante, ma il cammino è ancora lungo, piedi per terra. La squadra è forte, ma calma. Secondo me la Juve sta facendo grandissime cose, a inizio campionato pochi pensavano potesse essere lì. Io stavo meglio quando la vedevo più distante. L'Inter ha un buon vantaggio, ma nel calcio di oggi bisogna stare attenti.