Vedere Hakan Calhanoglu tra i migliori in campo ormai non è più una novità, ma il centrocampista turco non ha alcuna intenzione di smettere di stupire e di meravigliare. Il regista dell'Inter, nel primo tempo del match contro la Juventus, ha lasciato tutto San Siro completamente a bocca aperta con un lancio per Dimarco che sfidava le leggi della fisica.