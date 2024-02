Oltre al calcio la passione di Beccalossi sono i motori: “Ricordo quando ci fu il gran Premio di Monza. Volevo andare a vederlo a tutti i costi ma mi allenavo alla Pinetina. Mi inventai un problema fisico, mi dissero di riposare e ne approfittai per andare a Monza. Andai nel box della Ferrari, incontrai Gilles Villenueve che mi fece entrare nella sua macchina. Esperienza meravigliosa. Il problema fu che il giorno dopo la Gazzetta dello Sport uscì con due pagine in cui raccontarono la mia giornata nei box a Monza.

Fu un dramma, lunedì mi aspettarono in sede per pagare la multa. La Ferrari resta una passione e una volta in sede incontrai Enzo Ferrari. Una persona con un carisma incredibile, parlammo di calcio e di Inter. Ancora adesso quando chiudo gli occhi mi ricordo la sua immagine carismatica. Il calcio mi ha dato tantissimo e mi ha permesso anche di vivere queste emozioni”.

Beccalossi si è soffermato sul calcio e sul Mondo di oggi: “Adesso parlano di calcio e mi sento dire termini come: preventiva, scivolare via, braccetto. Mi sembrano robe scientifiche più che calcistiche. Però a me piace parecchio essere a contatto con i giovani, li ho seguiti anche in Nazionale ed è una grande crescita. La soddisfazione è vedere quando arrivano in alto come ad esempio Raspadori del Napoli. Ragazzo eccezionale, sono felice per lui. Ora i giovani devono crescere con delle persone credibili e che sappiano capirli anche dal punto di vista psicologico. Molti dei nostri ragazzi ora hanno la testa pesante e non sono liberi mentalmente. Io soffrii mentalmente quando sbagliai due rigori contro lo Slovan Bratislava. Ma i tifosi interisti mi hanno sempre voluto bene e li ringrazierò per sempre. Da lì capii che dalle negatività si possono tirare fuori anche delle positività”.

Il numero dieci con cui ha giocato nell’Inter resta tatuato per sempre, “ma Maradona è unico - dice Beccalossi - Giocammo contro diverse volte, resta un numero uno. Scambiai la maglia con lui e in cambio mi chiese la mia. Fu emozionante. Mi sarebbe piaciuto che non facesse alcune cose ma resta un grandissimo. Persona eccezionale Diego, ci sentivamo spesso anche ultimamente perché facevamo insieme delle riunioni alla FIFA. Con me è sempre stato di una disponibilità incredibile. Lo era con tutti, specialmente con i ragazzini. Di lui conservo solo bei ricordi”.

Sull’avversario da battere a tutti i costi Beccalossi non ha dubbi e in certo senso si lega al presente: “Già dai miei tempi la Juventus bisognava batterla perchè era la Juve. A 22 anni, arrivi dal paesello e giocavi contro dei campioni mi esaltava. Qualcuno dei loro giocatori si arrabbiavano dei duelli in campo, qualcuno me lo ricorda ancora adesso. Batterli sportivamente era un emozione unica. Il Milan d’accordo, è sempre il derby e ci mancherebbe. Ma non era ancora la squadra di Berlusconi. Sinceramente mi sarebbe piaciuto affrontare quel Milan.

Giocare a San Siro? Meraviglioso. Ti da quel 30% in più, lo vivi a mille all’ora. E se non sai reggere le pressioni che genera non sei un calciatore da Inter. Fare 7 anni a San Siro come ho avuto l’onore di fare io devi essere tosto. Sono contento di quello che sono riusciti a fare e di essere riuscito a ritagliarmi uno spazio nella storia dell’Inter. Mi spiace che il rapporto con il club non si è chiuso bene, se fossi stato più maturo magari sarebbe andata diversamente. Sono andato via a 28 anni, nel pieno della mia carriera. Mi dissero che dovevo andar via. Ormai fa parte del passato, resta un rammarico”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.