Beccalossi: “Inter, che cavalcata. Ora confermiamo tutti. Sarebbe un peccato…”

Intervistato da Tuttosport, Evaristo Beccalossi ha fatto il punto sul momento in casa Inter in seguito alla vittoria dello scudetto della squadra di Conte. Ecco le sue dichiarazioni:

CONFERMA DEL BLOCCO - "La riconferma del gruppo è il primo passo. Confermare i protagonisti dello scudetto e capire chi inserire in rosa. Ricordo le critiche a Skriniar sulla difesa a tre, o a Eriksen che dopo essere stato recuperato da Conte ha mostrato a tutti cosa fosse in grado di apportare alla causa nerazzurra: se uno è bravo, è bravo. E l’Inter sicuramente ha una base importante".

LULA - "Sarebbe un peccato toccare la coppia d’attacco. So che Martinez sta bene all’Inter e vuole affermarsi in nerazzurro. Ma la certezza che rimanga, con i tempi che corrono, senza cadere in speculazioni, non mi sento di darla. Dovesse arrivare un’offerta da 150 milioni, come si potrebbe rifiutare?".