Bedin ha indossato la maglia dell’Inter per undici stagioni consecutive, dal 1963 al 1974

"Gianfranco Bedin, colonna portante della leggendaria Grande Inter, compie oggi 80 anni. Un traguardo importante per un uomo che ha scritto pagine indelebili nella storia del Club nerazzurro. Nato calcisticamente nel vivaio nerazzurro, Bedin ha indossato con orgoglio la maglia dell’Inter per undici stagioni consecutive, dal 1963 al 1974. Centrocampista moderno e dinamico, portava il numero 4 sulle spalle ed è stato protagonista di un’epoca irripetibile".

"Con la maglia dell’Inter ha collezionato 310 presenze ufficiali, mettendo a segno 23 reti. Ma, soprattutto, ha fatto parte di una squadra che ha conquistato il mondo: 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali arricchiscono il suo straordinario palmarès in nerazzurro. Una carriera straordinaria, un’epoca d’oro, un simbolo di fedeltà, determinazione e classe. Nel giorno in cui compie 80 anni, Gianfranco riceve gli auguri dell'Inter e dei tifosi nerazzurri!". Sono gli auguri da parte del club nerazzurri per l'ex giocatore nel giorno del suo compleanno numero 80.