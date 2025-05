Parole Inter che non ci sono state... fanno ancora più rumore. Alibi, tutto alibi. Date dal fatto che c'è il percorso in Champions che salva. Per il resto è alibi e questo per me non è buono. Dare alibi ai giocatori dell'Inter dove per lo scudetto partivano strafavoriti, non favoriti. Questo silenzio è come dire non è colpa dei miei giocatori, ma l'Inter non perso per gli arbitri. Ci sono stati episodi da una parte e dall'altra per tutte le squadre, poi alla fine si pareggiano. È un campionato che l'Inter doveva dominare l'Inter, domina in Champions che vale anche di più. Percorso straordinario. Ma quando arrivi a questo punto qua e non parli è creare alibi ai tuoi giocatori e farli sentire postivi, facciamo finta di nulla. Nella testa dei giocatori succede questo: la società ci ha detto di non parlare, allora vuol dire che sono arrabbiati con qualcun altro, devi mantenere questa linea fino alla finale di Champions ma è un aggrapparti a quel che è ovvio che cambia totalmente il bilancio di 4 anni di Inzaghi