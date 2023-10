Behrami: “Inter la più forte, sorpreso se non vince lo scudetto. Non pensavo che…”

Valon Behrami, ex centrocampista, ha parlato così a Tuttosport della corsa scudetto e in generale dell'Inter

Valon Behrami, ex centrocampista, ha parlato così a Tuttosport della corsa scudetto e non solo: «Mi aspettavo le big vicine, sì, forse non che l’Inter perdesse punti come li ha persi contro Sassuolo e Bologna. I nerazzurri hanno rotazioni con cambi di alta qualità, pensavo non patissero simili cali di tensione».