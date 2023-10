TS – Bivio Zhang, rifinanziare o cedere l’Inter: “Sensazione che entro febbraio…”

Bivio Zhang

Come ormai è arcinoto, infatti, entro il 20 maggio 2024 il gruppo cinese, tramite la holding Gran Tower Sarl, dovrà restituire al fondo statunitense Oaktree il prestito da 292 milioni ricevuto nel maggio 2021 e che ammonterà, con gli interessi, a oltre 350 milioni. Zhang ha due strade davanti a sé, considerando non percorribile quella del completo rimborso (finora della cifra iniziale ricevuta sono stati utilizzati 148 milioni): rifinanziare o cedere/perdere il club, visto che a Oaktree ha dato in pegno le quote dell’Inter. Zhang sta tentando da mesi la prima via, complicata e “cara” visto che gli interessi che per esempio chiede Oaktree per prolungare supererebbero oltre il 20%. Parallelamente va avanti la via della cessione con Zhang però restio. Gli advisor incaricati per cercare investitori - Goldman Sachs e Raine Group - hanno trovato soggetti interessati, in primis un gruppo del Golfo Persico, ma non mancano interlocutori americani.