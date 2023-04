Behrami: “Inter diversa tra campionato e Champions? A volte mancano motivazioni: Inzaghi…”

"Nel 3-5-2, se i tre difensori non si sganciano in avanti come ha fatto anche Bastoni, questo modulo risulta un modulo prevedibile. Motivazioni? Un atleta professionista vive di motivazioni, a volte è difficile da trovare. In Champions la trovi da sola, in altre partite deve essere l'allenatore e l'ambiente, sono cose fondamentale. Ci sono allenatori molto bravi in questo, Inzaghi lì è mancato.