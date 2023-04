Gosens: “Se non avessi cercato di sopravvivere all’Inter non me lo sarei mai perdonato”

"Capisco quando affermi che, dall'esterno, sembra che la fedeltà degli atleti stia diminuendo, dal momento che ormai sono rari i casi come quello di Thomas (Muller, ndr), che è rimasto al Bayern per 20 anni. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che come atleti cerchiamo sempre di ottenere il massimo dalla nostra carriera. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti sin dall'inizio. Pertanto, se dopo una buona stagione arriva un'offerta da un club più grande e prestigioso, penso sia legittimo accettarla.