Il tecnico del Milan, dopo il primo successo in campionato, è proiettato per le sfide contro Liverpool e nerazzurri

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 4-0 contro il Venezia . Inevitabile uno sguardo al derby in programma domenica prossima: "Devo essere onesto, questa settimana ho già cominciato a pensare a queste 3 partite contro Venezia, Liverpool e Inter.

Conosco l'importanza del derby. Adesso devo pensare al Liverpool, che sarà una partita molto difficile, ma devo dire che ho cominciato a guardare l'Inter, a pensare a quello che dobbiamo fare, perchè so quanto è importante per i tifosi. So che le ultime partite non le abbiamo vinte: lavoriamo per cambiare questo e per fare una buona partita".