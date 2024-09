Riccardo montolivo, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dei prossimi impegni dell'Inter tra Manchester City in Champions League e Milan in campionato: "L'Inter ha un'organizzazione di gioco che può mettere in difficoltà il Manchester City. Non penso che Guardiola faccia sonni tranquilli, credo che veda nell'Inter una squadra forte. Poi il Manchester City è una squadra più forte, è la favorita per questa Champions League, in casa loro sarà dura, ma l'Inter ha una dimensione europea importante oggi".