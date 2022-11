FOTO – Belgio, Lukaku torna in campo: lavoro individuale per Big Rom. Potrebbe rientrare…

L'attaccante nerazzurro, per la prima volta dalla ricaduta, si è allenato in campo dove ha svolto una seduta individuale

Il percorso è ancora lungo, ma dal Kuwait dove il Belgio si sta allenando per prepararsi al Mondiale, arrivano buone notizie da Romelu Lukaku. Come riporta la stampa belga, l'attaccante nerazzurro, per la prima volta dalla ricaduta, si è allenato in campo dove ha svolto una seduta individuale.