Belinelli: “Inter, Champions ricordo più bello. Vorrei la coppia Lukaku-LeBron James”

In collegamento con Sport Mediaset, Marco Belinelli, guardia dei San Antonio Spurs e grande tifoso dell’Inter, dagli Stati Uniti ha parlato della situazione NBA in tempo di coronavirus, mischiando basket e calcio nel segno del nerazzurro:

“La situazione qui in America è migliorata, ma non sappiamo ancora con certezza quando ricomincerà l’NBA. Non nascondo che c’è un po’ di preoccupazione, ma presumo e spero che si riparta solo se si è sicuri al 110% di stare tranquilli. Il Triplete dell’Inter? La vittoria della Champions è sicuramente il ricordo più bello. Un giocatore che mi piacerebbe vedere con la maglia dell’Inter? LeBron James. Con lui e Lukaku in attacco potrebbe essere una cosa fantastica dal punto di vista atletico e fisico. La mancanza dell’Italia è tantissima, in questi momenti mi riguardo le partite con la maglia azzurra, speriamo di vincere presto qualcosa“.

(Fonte: Sport Mediaset)