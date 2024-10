Primo gol con la maglia dell'Atalanta, e in Europa, per l'ex giocatore dell'Inter, Raoul Bellanova. Il calciatore ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la partita contro lo Shakhtar e ha detto: «Sono contento di questo gol, un'emozione incredibile, perché è arrivato in una serata bellissima in cui arrivano i tre punti. Cercavo questo gol, ci tenevo tanto e avevo avuto sfortuna in due-tre occasioni, era destino che doveva arrivare in Champions, quindi me lo prendo e sono veramente felice».