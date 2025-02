"Se l'Inter non poteva iscriversi al campionato? Non ci sono gli elementi per dirlo secondo me. L'Inter ha avuto una serie di problematiche, più di altre società, ha utilizzato la normativa prevista per tutti per dilazionare la copertura delle perdite. E il 90% sono già state coperte. E questo l'ha messa nelle condizioni di potersi iscrivere tranquillamente e di non essere un club sull'orlo della liquidazione.