Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Bellinazzo ha parlato dell'inchiesta di Report sui bilanci dell'Inter. Il giornalista fa chiarezza e sottolinea che il club nerazzurro non rischia nulla. "C'era stata già una puntata sui bilanci dell'Inter, in cui erano state riportate mie parole contro la trasmissione. Avevo spiegato alcuni passaggi tecnici per affrontare nel modo giusto alcune questioni tecniche. Sui 25 minuti del servizio è andato solo un minuto, ma so come funziona. Mi sono permesso di suggerire a Ranucci di pubblicarla sui social perché ci sono alcune cose che possono essere utili per dissipare i dubbi. C'è un'inquadramento della questione che va fatto pre e post-pandemia sull'Inter e il calcio italiano e che serve a capire meglio la questione".

"Sull'Inter aggiungo che uno dei temi di Report è quello del patrimonio netto dell'Inter, che è negativo. Ma va spiegata la questione, perché come tante altre aziende durante la pandemia ha sfruttato una legge che permette di ripianare, e lo farà entro il 2027. L'Inter è andata in difficoltà per una serie di ragioni, anche per l'addio di Suning, ma non va fatta confusione su alcune regole che sono state sfruttate dall'Inter ma anche da altre aziende, regole non fatte ad hoc per il mondo del calcio. Altro fatto era il fondo Lion Rock, che era sparito dalla circolazione e per molti la quota era stata rilevata da Suning 2-3 anni fa grazie ai soldi presi da Oaktree".

"Ma il fatto è che già nella primavera del 2024 sia la procura federale che della Repubblica avevano verificato che i passaggi azionari non c'erano stati. L'Inter non rischia nulla, visto che è stato verificato che non c'è stata alcuna violazione delle norme federali. Sponsorizzazioni fasulle? Ha sottoscritto una serie di contratti con Suning con aziende cinesi, alcune nella galassia Suning. Quando le aziende non hanno più pagato, non ha incassato più soldi l'Inter, tanto che ha perso una media di 150 mln l'anno per 4 anni".

