Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Marco Bellinazzo, giornalista esperto di finanza, ha parlato così della situazione societaria dell'Inter: “L'Inter ha un passivo rilevante. Come del resto la Juventus. Ma se al lordo sfiora il miliardo, al netto si parla di circa 300 milioni. Inizialmente la proprietà cinese aveva massicciamente investito. Poi anche per problematiche legate alla politica di Pechino ha smesso di farlo. In ogni caso sono prive di fondamento del voci che accreditavano l'Inter impossibilitata ad iscriversi al campionato per inadempienza contabile“.