Belotti fa 100 in A: “Per me è un onore. Futuro? Con Juric sono stato chiaro”

Con la rete alla Sampdoria, il Gallo Belotti ha raggiunto quota 100 in Serie A

"Per me è un onore, so che i miei gol servono per portare punti al Toro e sono chiamato in causa per questo". Così l'attaccante granata, Andrea Belotti, che con la rete alla Sampdoria ha raggiunto quota 100 in Serie A.