Benfica, Antonio Silva: “Rimonta non impossibile, ci credo. Vogliamo fare la storia”

Il difensore portoghese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League

Antonio Silva, difensore del Benfica, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter, in programma domani sera a San Siro: "Se credo nella rimonta? Sì, secondo me non è impossibile. Sappiamo di partire dal 2-0, giocheremo con una squadra molto forte ma abbiamo le nostre armi. Dobbiamo portare tutto il buono che abbiamo fatto vedere in stagione nella partita del domani e fare la storia del Benfica".

Come vivi personalmente questo momento?

"Come tutti i miei compagni. Non è normale venire da tre sconfitte consecutive, ma dobbiamo pensare all'opportunità che abbiamo domani. Da quando si chiama Champions, il Benfica non è mai arrivato in semifinale. Io sono giovane e benfiquista, ho una responsabilità enorme".

Se ti guardi indietro, ci credi che è possibile giocarsi una semifinale?

"No, e per questo se ci riuscissimo la mia felicità sarebbe ancora più grande. Sappiamo che domani sarà una partita molto difficile, non so se giocherò ma se lo farò darò tutto per questo club".

Per quale motivo credete possibile ribaltare il risultato?

"Perché siamo ambiziosi e vogliamo andare avanti in Champions, domani col nostro calcio cercheremo di ribaltare un risultato complicato".