I voti del Corriere dello Sport su Benfica-Inter rispecchiano l'andamento del match: un primo tempo nettamente insufficiente per i nerazzurri, che hanno rialzato la testa nella ripresa, sfiorando anche la vittoria. I migliori in campo (voto 6,5) sono tre titolari (Acerbi, Frattesi e Arnautovic) e due subentrati (Thuram e Barella).

Sufficiente per Sanchez, Dimarco e Cuadrado mentre vengono rimandati (voto 5,5) Audero, de Vrij e Darmian. Insufficienza pesante (5) per Asllani e Bisseck mentre il peggiore in campo è Klaassen, che prende addirittura 4,5: "Avulso dal gioco nel momento in cui la squadra soffre maggiormente. Del resto scrostare la ruggine accumulata fin qui non è semplice".