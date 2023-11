Benfica-Inter, Schmidt deve rinunciare a 3 giocatori. Bernat non al meglio

Il tecnico dovrà fare a meno di tre giocatori in vista della gara di questa sera contro l'Inter. Bernat si è allenato solo ieri in gruppo

Questa sera l'Inter affronta il Benfica nel 5° turno del Gruppo D di Champions League. La squadra di Roger Schmidt non ha ancora segnato nella competizione, ma spera di qualificarsi per l'Europa League.

Per farlo dovrà superare il Salisburgo, che attualmente ha tre punti. Come riporta Mais Futebol, David Neres non prenderà parte alla gara, così come Alexander Bah e Gonçalo Guedes che dovrebbero saltare la partita. Juan Bernat non è al meglio, si è allenato solo il giorno prima della partita.