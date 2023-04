TS – Inter con lo smoking: impresa superiore al 2010. Male in Serie A? C’è un motivo

L'analisi del quotidiano all'indomani della vittoria dell'Inter a Lisbona contro il Benfica nell'andata dei quarti

Alessandro De Felice

Simone Inzaghi "preferisce la coppa". Tuttosport sottolinea la prova dell'Inter nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica:

"A Lisbona ha presentato un’Inter con lo smoking: coraggiosa, attenta e pure bella (poi se gli attaccanti non ne azzeccano una per un tempo non è certamente colpa di chi li allena)".

Il 2-0 permette ai nerazzurri di giocarsi un posto in semifinale di Champions, come non accadeva dal 2010, anno del Triplete con Mourinho in panchina.

"L’impresa di questa squadra è però per certi versi superiore: quella dello Speciale era un’Inter costruita da Massimo Moratti per vincere la Champions, dopo anni di dominio in Italia - aggiunge in quotidiano -. Questa è invece un’Inter che vivacchia in autofinanziamento solo grazie al prestito di Oaktree e il cui orizzonte è limitato all’oggi".

Inzaghi dimostra di tenere saldamente in mano lo spogliatoio:

"Poi se la squadra dà tutto nelle Coppe e non bada troppo alla lotta per il quarto posto è anche perché la maggior parte dei giocatori, per un motivo o per l’altro, non è sicuro di restarci, all’Inter, pure nell’anno che verrà".