Benfica, Schmidt: “Ci crediamo ancora. Servirà gara perfetta al ritorno”

Le parole dell'allenatore dei lusitani dopo la gara con l'Inter di questa sera all'Estadio da Luz raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it

Daniele Vitiello

Roger Schmidt, allenatore del Benfica, è intervenuto in conferenza stampa all'Estadio da Luz dopo la partita tra la sua squadra e l'Inter. Queste le parole del tecnico, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Portogallo: "In Italia ovviamente dobbiamo fare meglio, non smetteremo di crederci. Forse stasera abbiamo giocato meglio nella ripresa, ma non è stata una gara facile. Abbiamo cercato di creare opportunità, ma loro avevano molti giocatori dietro la palla. Il rigore è stato un episodio sfortunato, ma ci abbiamo creduto fino alla fine e sperato almeno di fare un gol. Dobbiamo accettare questo risultato, cercheremo di fare del nostro meglio al ritorno".

Contro il Porto ha fatto tre sostituzioni, oggi solo una.

"Ho fiducia in tutti i miei giocatori. Posso decidere quando e come sostituire un giocatore".

Questo risultato può dipendere anche dalla stanchezza e dalla pressione dell'ultimo periodo?

"L'ho già detto più volte, non siamo invincibili. Cerchiamo sempre di fare il nostro meglio, di fare il possibile per vincere. In questo tipo di competizione ci sono squadre veramente forti, dobbiamo accettare che altri possano gestire la partita meglio di noi in alcuni momenti".

Pensi che il Benfica possa vincere al ritorno?

"E' difficile, ma crediamo di poter vincere. Dovremo fare la partita perfetta ed essere più offensivi, ma senza dimenticarci della fase difensiva".

Sei più preoccupato per i pochi punti nelle ultime di campionato o per il ritorno?

"Mi concentro ovviamente su sabato. In questo momento mi sento un po' deluso, ma senza dubbio dobbiamo andare avanti step by step per finire al meglio la stagione. Dobbiamo proiettarci sulle prossime gare che ci aspettano".