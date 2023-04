Inter, Champions a rischio: una striscia così negativa non si registrava dal 2018

La storia di questa stagione racconta una squadra che crea tanto ma non è concreta abbastanza per chiudere le partite e non correre pericoli

Eva A. Provenzano

Un altro risultato negativo. Perché il pareggio che l'Interha rimediato a Salerno, arrivato nei minuti finali, arriva dopo le sconfitte con Spezia, Juve e Fiorentina. E prima c'era stata la sconfitta con il Bologna intervallata solo dalla vittoria col Lecce. In pratica, nelle ultime sei gare di campionato i nerazzurri hanno collezionato in tutto 4 punti su 18 a disposizione. Un rendimento che minaccia la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo di questo finale di stagione in SerieA.

Un risultato, quello di Salerno, che arriva dopo cinque partite senza vittorie, con quella di stasera sono arrivate tre sconfitte e tre pareggi in tutte le competizioni. Si tratta della peggior striscia dell'Inter da febbraio 2018, allora erano state dieci le partite senza vittorie. Opta, che riporta questa statistica, parla di beffa, ma è nota l'incapacità della squadra di essere concreta. Ormai la storia di questa stagione racconta una rosa, al di là di chi sia in campo, che crea, che ha diverse chance più difficili da sbagliare che da segnare, ma il gol non arriva. E poi, puntuale, si incassa per un errore, una distrazione, il volere del fato. Una tendenza da invertire, cose già dette. Ma ci sono ancora degli obiettivi da centrare e in questo momento mollare è vietato.