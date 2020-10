Bengtsson: “All’Inter ho realizzato un sogno, poi ho tentato di uccidermi. Quando Moratti…”

«Quando arrivai in Foresteria c’era chi mi prendeva in giro. Non conoscevo bene l’italiano ma nigeriani e australiani mi presero sotto la loro ala. Non ho rancore nei confronti di nessuno, capisco che ci possano essere giovani che temono di perdere il posto in squadra. Vivevo le cose come un vincere o morire e magari la pensano in tanti così, solo che probabilmente in questo modo giochi peggio», ha aggiunto.

«Se alcool e cocaina facevano davvero parte delle feste come si racconta nel film? Quelle sostanze sono ovunque nonostante il club si sforzi molto di proteggerli. Durante la mia permanenza all’Inter due o tre ragazzi vennero sorpresi a fumare sostanze illegali in ritiro. Questo portò a maggiori restrizioni e controlli per tutti, nonostante non c’entrassimo nulla. Fu un periodo molto duro per la foresteria. I disturbi mentali erano un tabù allora e anche se oggi se ne parla di più, quando abbiamo raccontato certe cose ai giovani abbiamo solo raschiato la superficie. Spero che il film aiuti a portare alla luce questo argomento. Sulla strada verso il successo un giovane perde molto. In molti mi sono stati vicini ma mi vergognavo di dire quello che provavo, temevo di ammettere il fallimento. La vergogna è un aspetto centrale. A 18 anni non è facile dover ammettere di essere riuscito a raggiungere un sogno e una volta raggiunto sentirsi in prigione. Mi sono rialzato con anni di terapia e ho scelto una strada completamente diversa dal calcio che comunque mi ha insegnato disciplina e resistenza», ha raccontato l’ex giocatore.