Al-Ittihad, momento difficile per Benzema: critiche feroci dei tifosi e profilo Instagram chiuso

Lo sbarco di Karim Benzema in Arabia Saudita va di male in peggio e l'ultima sconfitta (5-2) contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'ex giocatore del Real Madrid ha fatto le valigie in estate per firmare con l'Al-Ittihad, un contratto da 100 milioni di euro a stagione. Tuttavia, il francese non sta rendendo quanto ci si aspettava e dopo aver perso contro l'Al-Nassr la squadra è a 22 punti dalla capolista Al-Hilal dopo sole 18 partite.